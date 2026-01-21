«Сбросил 90 кг без таблеток и операций»: американский певец смог победить лишний вес

Известный американский кантри-певец Джелли Ролл добился впечатляющего результата, сбросив за два года более 90 кг, пишет издание Today.

Для своей трансформации он сознательно отказался от применения каких-либо специальных лекарственных препаратов или хирургических операций, сделав ставку на фундаментальное изменение своего образа жизни.

К активной борьбе с лишним весом артист приступил в 39 лет. В тот момент его вес достигал примерно 245 кг, что вызывало серьезные проблемы со здоровьем, особенно с сердцем.

Певец откровенно признавался, что чувствовал приближение смерти, и это стало для него главным мотиватором.

Важным этапом для Ролла стало начало подготовки к участию в благотворительном забеге на 5 км 2024 года. Для этого певец начал регулярные тренировки, выходя на пробежку от 4 до 6 раз в неделю.

Также в его режим вошли сеансы в сауне продолжительностью 20-30 минут и контрастные процедуры — ледяные ванны по 6 минут.

Во время масштабного турне с августа по ноябрь 2024 года с певцом работал профессиональный нутрициолог. Специалист готовил для артиста полезные версии его любимых блюд, что позволяло придерживаться принципов правильного питания даже в гастрольном графике.

Рацион музыканта стал сбалансированным и осознанным. Незадолго до концертов он обычно ел питательный банановый боул с медом манука и темным шоколадом.

После выступлений, для восстановления сил, предпочтение отдавалось высокобелковой пище, например, нэшвилльской жареной курице, которую готовили без масла в аэрогриле.

К августу 2025 года Ролл публично объявил о достижении результата — потере более 90 кг. Своей новой целью он называет вес ниже 113 кг, чтобы осуществить несколько заветных желаний: прыгнуть с парашютом, прокатиться на американских горках и сняться для обложки мужского журнала Men’s Health.

