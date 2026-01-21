Россиянам назвали самые опасные привычки XXI века

Помимо давно известных рисков, таких как неправильное питание с обилием сахара и жиров, алкоголь и традиционное курение, появились и новые угрозы для здоровья в XXI веке. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии ИАМ Пироговского университета Алексей Решетун.

К таким угрозам врачи отнес электронные сигареты, употребление энергетических напитков, синтетические наркотики и, что особенно массово, гиподинамию — хроническую нехватку движения.

Малоподвижный образ жизни, отметил Решетун, нарушает обмен веществ и ведет к ожирению, атеросклерозу, болезням суставов. Врач отметил, что среднестатистический человек из-за этого становится «рыхлым» и начинает страдать от болезней значительно раньше, чем его предки.

Отдельно эксперт остановился на разрушительных последствиях длительного курения. При стаже в 50 лет в организме происходят необратимые негативные изменения: страдают сосуды, сердце и вся дыхательная система.

«Речь идет не только о классических "черных легких", но и о хронической обструктивной болезни, эмфиземе и проблемах с кожей. Комплексное воздействие никотина к этому сроку проявляется максимально ярко», — подчеркнул эксперт.

По его словам, дожить до преклонного возраста, избежав при этом онкологии или серьезных сердечно-сосудистых катастроф, курильщику со стажем удается крайне редко.

Ранее ученые назвали продукты, которые помогают сохранить здоровье мозга в пожилом возрасте.