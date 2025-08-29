«Счастливы иметь такого игрока в команде»: «Спартак» отреагировал на невызов Умярова в сборную

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на непопадание полузащитника Наиля Умярова в окончательный состав сборной России на сентябрьские товарищеские матчи.

Валерий Карпин пояснил, что видит прогресс хавбека, но на его позиции серьезная конкуренция: армеец Матвей Кисляк, динамовец Данил Глебов, Александр Черников из «Краснодара».

В «Спартаке» отметили статистические показатели Умярова в РПЛ, важные для амплуа опорника: лучший полузащитник по ТТД (459), лучший полузащитник по количеству точных передач (340), лучший полузащитник по возвратам мяча (115).

«Счастливы иметь такого игрока в команде», — приписала пресс-служба красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Утрехт» отказался продать в «Спартак» защитника Суфьяна Эль-Каруани по политическим мотивам.