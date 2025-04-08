Счета Хабиба Нурмагомедова вновь заблокировали из-за нарушений

Банк заблокировал счета Нурмагомедова из-за несданной вовремя декларации. Ранее он уже сталкивался с арестом имущества из-за долга перед ФНС. Об этом сообщает Mash.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вновь оказался в центре налоговых разбирательств. На этот раз поводом стало нарушение сроков подачи декларации о доходах за 2024 год. В ответ Федеральная налоговая служба заблокировала его банковские счета, включая те, что связаны с бойцовской лигой Eagle FC и его фондом.

Это не первый финансовый конфликт спортсмена с налоговыми органами. В 2024 году за Нурмагомедовым числился долг в размере 302 млн руб. В качестве обеспечения долга судебные приставы наложили арест на его имущество — в том числе на дом в Дагестане и личный автопарк, в котором числились такие машины, как Ferrari California T ($300 тыс), Mercedes AMG GT S ($161 тыс), а также люксовые BMW, Toyota и S-Class. Общая сумма арестованного имущества тогда составила 79 млн руб.

Спустя неделю после ареста Хабиб погасил задолженность, и ограничительные меры были сняты. Однако спустя месяцы его счета снова оказались в черном списке из-за нарушений налоговой дисциплины.

На данный момент ни представитель спортсмена, ни он сам ситуацию публично не комментируют. Не исключено, что и на этот раз речь идет о временной мере — до устранения формального нарушения.

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