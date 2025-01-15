Седокову обвинили в заказном убийстве бывшего мужа

Друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы предприниматель Марк Пугачев утверждает, что певица Анна Седокова могла быть замешана в организации заказного убийства из-за четырех московских квартир, приобретенных Тиммой за 180 млн руб. Пугачев заявил о готовности дать показания в суде, сообщил телеграм-канал Mash.

Он также обвинил бывшую участницу группы «ВИА Гра» в постоянных изменах, утверждая, что артистка никогда не испытывала к Тимме настоящих чувств.

Пугачев отметил, что Янис прощал все ее предательства и отказывался осознавать реальность, продолжая ухаживать за ней. По его словам, она «выжила» из Тиммы все: любовь, карьеру, молодость и жизнь.

Накануне трагической смерти Тимма отправил Седоковой цветы, но она отказалась их принять. Продюсер Сергей Дворцов объяснил, что Анна закрыла страницу их отношений, а Тимма не желал это понимать.

После этих событий стало известно, что Тимма и раньше пытался покончить с собой, находясь в глубокой депрессии после распада их отношений.

Он был найден мертвым в Москве 17 декабря, после чего Седокова была госпитализирована с нервным срывом. Пара поженилась 6 сентября 2020 года, а в декабре 2024 года развелись.

Ранее сообщалось, что латвийские судмедэксперты допускают криминальную версию гибели баскетболиста Яниса Тиммы.