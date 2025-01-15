Латвийские эксперты: самоубийство Яниса Тиммы могло быть подстроено

Об этом со ссылкой на друзей спортсмена сообщает телеграм-канал Mash.

Выводы латвийских экспертов не совпадают с выводами их московских коллег.

Однако окончательных результатов расследования пока нет.

Родственники Яниса Тиммы намерены добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства. Они настаивают на том, чтобы следователи изучили бумаги, переписки, звонки и так далее.

Напомним, Янис Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По предварительным данным, 32-летний спортсмен свел счеты с жизнью.

После этого его бывшая жена, певица Анна Седокова, с которой он развелся незадолго до смерти, попала в больницу с нервным срывом.

Ранее сообщалось о том, что баскетболист Тимма шантажировал Седокову суицидом накануне смерти.