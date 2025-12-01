Сейду Думбия признался, что в глубине души ненавидел тренера ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью Sport24 рассказал об отношениях с тренером по физподготовке Паулино Гранеро.

Футболист вспомнил, что специалист преследовал его даже вне поля и заставлял следить за собой. Думбия признался, что были случаи, когда в глубине души он ненавидел Гранеро.

«О, эти забеги. Хуже них на зимних сборах ничего не было. Вот эти интервалы, 15 секунд бега и 15 отдыха между двумя боковыми линиями поля. Я почти всегда приходил последним! В Кампоаморе мне приходилось тяжеловато, но к сезону форму я набирал. Мы торчали в этом Кампоаморе каждую зиму — только там. К концу всем уже надоедало! Утомляющие тренировки», — поделился Думбия.

Ивуарийский форвард провел 150 матчей за ЦСКА, в которых забил 95 мячей и отдал 36 передач. Думбия трижды становился чемпионом России в составе армейцев и дважды выигрывал Кубок страны.

В настоящее время 55-летний Паулино Гранеро работает тренером по физподготовке в катарской «Аль-Шахании». 37-летний Сейду Думбия официально объявил о завершении карьеры игрока.