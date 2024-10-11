Секс-опера в Германии закончилась обращением зрителей за медицинской помощью

Сразу 18 зрителей довольно откровенной оперы в Германии обратились к медикам. Как ни странно, основные жалобы на секс-зрелище были...на тошноту, сообщает в пятницу, 11 октября, The Guardian.

По данным издания, сам перфоманс длился и в субботу, и в воскресенье. Конечно, именно двухдневной частью стал медицинский «перфоманс» – в первый день в больницы поступило восемь человек, а во второй еще 10.

Речь идет о шоу австрийского хореографа Флорентины Хольцингер, которую все знают не только за откровенные шоу, но и за обилие вполне реальной и настоящей крови на сцене, а также и за сцены полового акта. Организаторы шоу лишь развели руками – мол, следует читать программу и быть максимально готовыми к представлению.

В целом, депутаты уверены - страны Запада погрязли в разврате, достаточно только вспомнить шоу "вагинальной флейтистки".