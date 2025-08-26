Семь россиян включили в список лучших проспектов НХЛ

На первое место эксперты поставили первого номера драфта-2025 защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера. Второе место отведено россиянину Ивану Демидову, выступающему за «Монреаль Канадиенс».

Всего в списке семь россиян. На 11-м месте — Александр Никишин («Каролина»), на 24-м — Антон Силаев («Нью-Джерси»), на 31-м — Дмитрий Симашев («Юта»), на 39-м — Данила Юров («Миннесота»), на 72-м — Никита Артамонов («Каролина»), на 75-м — Даниил Бут («Юта»).

Иван Демидов дебютировал в НХЛ в концовке прошлого сезона, успев провести за «Монреаль» два матча в регулярном чемпионате и пять игр в плей-офф. В этих матчах на его счету 4 (1+3) результативных балла.

Ранее стало известно, что один самых талантливых хоккеистов своего поколения Николай Жердев завершил карьеру игрока.