Семь российских теннисисток улучшили свое положение в первой сотне рейтинга WTA

Фото: [ Екатерина Александрова поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA/WTA ]

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальный рейтинг спортсменок. В первой сотне рейтинга сразу семь российских теннисисток улучшили свои позиции.

Первой ракеткой России остается Мирра Андреева, занимающая седьмую строчку в мировом табели о рангах. На минувшей неделе она не играла и ее рейтинг не изменился.

На 13-е место поднялась партнер Мирры в парном разряде Диана Шнайдер. Она опередила бывшую россиянку Дарью Касаткину, которая опустилась на 14-ю позицию.

Сразу на четыре места взлетела вверх полуфиналистка турнира в Чарльстоне Екатерина Александрова, теперь она 22-я в рейтинге. Также поднялись Анна Калинская — 31-е место (+2), Анастасия Павлюченкова — 49-е (+1), Полина Кудерметова — 55-е (+4), Анна Блинкова — 75-е (+4) и Эрика Андреева — 97-е (+1).

Ранее стало известно, почему двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не примет участия в чемпионате Европы по вольной борьбе.