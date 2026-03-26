В «Балтике» высмеяли предложение отправить Талалаева на курсы управления гневом

После матча 21-го тура с ЦСКА, в котором Талалаев спровоцировал массовую потасовку, тренера дисквалифицировали на четыре матча. При этом у него только перед этим туром закончился трехматчевый бан за неприличный жест в матче со «Спартаком». В обоих матчах «Балтика» одержала победы со счетом 1:0.

Мясников отметил, что Талалаев — глубоко футбольный человек, а руководство клуба спрашивает с него, прежде всего, за результат. А он говорит сам за себя — скромная по возможностям «Балтика» идет на четвертом месте в РПЛ, а у многих болельщиков в стране клуб ассоциируется с именем Талалаева. Эмоциональное поведение Талалаева гонит вперед команду и заводит зрителей на трибунах.

Собеседник агентства оценил предложение отправить Талалаева на курсы управления гневом.

«Нет, его можно отправить, наоборот, преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают», — сказал Мясников.

Руководитель «Балтики» убежден в том, что «исправить» Талалаева никак нельзя.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков посоветовал Валерию Карпину никогда больше не возвращаться к клубной работе.