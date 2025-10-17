Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»

Он отметил прогресс у полузащитника Жерсона, который не играл за «Зенит» с конца августа.

«Работает с большим желанием. Эмоционально ему стало полегче. Работает хорошо. С нетерпением ждем, когда наберет оптимальные кондиции. Игрок очень качественный при работе с мячом. Ему надо набрать хорошую форму и помогать команде, что он и хочет сделать», — сказал Семак.

Также он отметил, что сказывается отсутствие хавбека Вендела, который не проводил с командой предсезонку. В настоящее время бразилец занимается в общей группе. Семак отметил, что, даже находясь не в лучших кондициях, Вендел способен принести большую пользу команды.

«Зенит» занимает четвертое место в РПЛ с 20 очками, на четыре балла отставая от лидирующего ЦСКА. В 12-м туре петербургский клуб сыграет 19 октября в гостях с ФК «Сочи».

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о состоянии голкипера Игоря Акинфеева, получившего травму в матче со «Спартаком».