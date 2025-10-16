В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Акинфеева накануне дерби с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как идет восстановление капитана команды Игоря Акинфеева, получившего повреждение в матче 11-го тура со «Спартаком».

Акинфеев получил растяжение голеностопа и досрочно покинул поле. По словам Челестини, у голкипера ЦСКА хороший прогресс в восстановлении, но решение о его участии в матче против «Локомотива» 18 октября будет приниматься за день до игры.

Также Челестини рассказал, что восстановление нападающего Тамерлана Мусаева идет хорошо, но ему понадобится больше времени, чем Акинфееву.

ЦСКА лидирует в чемпионате России с 24 очками после 11 туров. У его будущего соперника «Локомотива» на один балл меньше.

Ранее стало известно, что бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян будет работать в спортивном блоке «Спартака».