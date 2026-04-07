«Семейные разборки Бекхэмов»: Никола Пельтц продолжает холодную войну со свекровью в соцсетях даже во время Пасхи

Виктория Бекхэм опубликовала в соцсетях пасхальное фото с членами семьи — но без своей невестки Николы Пельтц и сына Бруклина. Никола ответила свекрови снимком двух пасхальных корзин (для себя и для возлюбленного) с подписью «Только любовь», продолжая таким образом давний конфликт, сообщает PEOPLETALK.

Отношения между Викторией Бекхэм и женой ее старшего сына Бруклина давно стали предметом обсуждения в таблоидах. На этот раз поводом для скрытой перепалки стал Пасхальный уикенд.

Виктория выложила семейный кадр, где позирует вместе с мужем Дэвидом, дочерью Харпер и сыновьями Ромео и Крузом. Никола Пельтц и Бруклин на фото отсутствовали. Вскоре Никола опубликовала свой пост: две плетеные корзины с яйцами и сладостями.

«Только любовь», — подписала она снимок, намекая, что они с мужем проводят праздник отдельно, но в любви и согласии.

Накануне Бруклин Бекхэм дал откровенное интервью, в котором признался, что у него сложные отношения с матерью. Он даже планирует написать мемуары, где расскажет о том, как Виктория называла его «злом» и не поддерживала его жену.

Ранее сообщалась, что семья Арнольда Шварценеггера собралась без него на праздновании Пасхи.