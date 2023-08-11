Семейный фестиваль астрономии и космонавтики пройдет в Черноголовке

Семейный фестиваль астрономии и космонавтики «Тушите свет», гости которого смогут пообщаться с космонавтами, состоится в конце августа в подмосковной Черноголовке. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Для гостей мероприятия подготовили выставку, различные мастер-классы и квесты. Участники будут ставить физические опыты, наблюдать в телескопы за небесными телами. Также в рамках фестиваля будут говорить о роли космоса в искусстве — на эту тему пройдет ряд лекций и круглый стол «Астрофизика и искусство».

Мероприятие состоится на базе черноголовской обсерватории на Школьном бульваре. Вход свободный для всех желающих. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке.

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