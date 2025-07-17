Семьи-участники всероссийской патриотической игры в Клину преодолеют 10 испытаний

В игре могут принять участие семьи из четырех человек: родители и два ребенка в возрасте от 12 до 16 лет. Подать заявку на участие можно по этой ссылке.

Участникам нужно будет преодолеть 10 испытаний на физическую подготовку, знание отечественной истории и умение работать в команде. В их числе — викторина, огневая подготовка, навигация с БПЛА, творческое выступление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале конкурса «Это у нас семейное».