Семьи-участники всероссийской патриотической игры в Клину преодолеют 10 испытаний
Десять испытаний ждут участников патриотической игры «Семейная зарница»
Фото: [freepik.com]
Участников регионального этапа всероссийской игры «Семейная Зарница — 2025» ждет 10 испытаний. Мероприятие пройдет в ближайшие выходные в Клину.
В игре могут принять участие семьи из четырех человек: родители и два ребенка в возрасте от 12 до 16 лет. Подать заявку на участие можно по этой ссылке.
Участникам нужно будет преодолеть 10 испытаний на физическую подготовку, знание отечественной истории и умение работать в команде. В их числе — викторина, огневая подготовка, навигация с БПЛА, творческое выступление.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале конкурса «Это у нас семейное».