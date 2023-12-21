Семидесятилетие хоккейного клуба «Химик» отпраздновали в Воскресенске

В Воскресенске прошло празднование 70-летнего юбилея старейшего подмосковного хоккейного клуба «Химик». Изюминкой мероприятия стал ретро-матч ветеранов отечественного хоккея. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Большой праздник в честь юбилея состоялся в Ледовом дворце. На трибунах собралось более трех тысяч зрителей, преданных болельщиков знакового для округа и области клуба. Для них были подготовлены различные мастер-классы, викторина «Славная история воскресенского хоккея», а также автограф-сессия с чемпионами ВХЛ.

В рамках торжественной части на ледовой арене были вручены награды Московской области. Глава Министерства физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов вручил Знак «За заслуги перед Московской областью» I степени ветерану ХК «Химик», олимпийскому чемпиону, чемпиону мира и обладателю Кубка Стэнли, президенту Федерации хоккея Московской области Валерию Каменскому.

Также знаками «За заслуги перед Московской областью» III степени были отмечены главный тренер «Химика» Игорь Гришин и капитан команды, бронзовый призер КХЛ, обладатель Кубка Петрова Олег Губин.

Ретро-матч, в котором встретились ветераны «Спартака» и «Химика», стал кульминацией праздничной программы. В рамках матча команды сыграли три периода по 15 минут. Исход матча определил бросок по воротам хозяев за 35 секунд до финального броска. Ретро-матч завершился со счетом 3:5 в пользу ветеранов московского «Спартака».

Накануне губернатор Андрей Воробьев отметил, что этой зимой в Подмосковье ожидается около пяти миллионов гостей.