Семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз увеличила грудь и выложила фото

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз перенесла пластическую операцию по увеличению груди.

Прославленная американская спортсменка поделилась своим новым «приобретением» с пользователями соцсетей. На фото ее бюст заметно увеличился и приобрел округлые формы.

28-летняя Симона Байлз выступала на трех Олимпийских играх. На Играх в Рио-де-Жанейро и Париже она стала чемпионкой в многоборье, две золотые медали выиграла в составе сборной США и трижды первенствовала в отдельных видах.

Байлз сообщила, что, скорее всего, не примет участия в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, поскольку ее «тело стареет».

Ранее серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина сыграла свадьбу с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым.