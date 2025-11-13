Семин назвал главную ошибку Станковича в «Спартаке»

Известный российский тренер Юрий Семин в разговоре с РИА Новости высказался об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака».

По его мнению, главной ошибкой Станковича стала турнирная таблица, в которой «Спартак» занимает неподобающее место. Вероятно, сербский специалист недооценил задачи и требования клуба, в который он пришел, считает Семин.

Также бывший тренер «Локомотива» и сборной России отметил беспрецедентное давление, с которым Станкович столкнулся, работая в столичном клубе.

«Давление на Станковича было чересчур большим, и он его, может быть, не выдержал. Давление иной раз справедливое, а иной раз и несправедливое. В том числе и со стороны журналистов, которые, на мой взгляд, порой проверяли его на стойкость своими сложными и непонятными вопросами», — сказал Семин.

«Спартак» завершил первый круг РПЛ на шестом месте с отставанием от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА в восемь очков.

Портал «Подмосковье сегодня» предположил, что отставка Станковича может вызвать цепную реакцию и перевести к тренерским перестановкам в рядах клуба РПЛ.