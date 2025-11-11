Семин призвал журналистов убавить негатив в отношении Станковича

Бывший главный тренер «Локомотива» в разговоре с РИА Новости Юрий Семин призвал журналистов вести себя корректнее на пресс-конференциях.

После матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» главный тренер красно-белых Деян Станкович сорвался после вопроса корреспондента «Матч ТВ» Адама Ахмадова о судействе. Станковича осудили коллеги журналиста Тимур Журавель и Константин Генич, поддержали — многие футболисты и тренеры.

«Журналисты должны поправить уровень корректности и этики на пресс-конференциях. Они чересчур негативно относятся к Станковичу», — призвал Семин.

При этом он дал совет самому Станковичу быть терпеливее. Он отметил, что «Спартак» с такими возможностями и таким составом обязан претендовать на чемпионство, но бывают ситуации, когда положение в турнирной таблице не соответствует ожиданиям.

«Спартак» занимает шестое место по итогам первого круга РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах.

