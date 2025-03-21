Семья Дзюбы владеет недвижимостью на миллиард рублей: на самого футболиста ничего не записано

Вся недвижимость записана на родителей лучшего бомбардира России. В частности, за Сергеем Дзюбой числятся две соседние квартиры на Мосфильмовской улице общей площадью около 350 кв. м и суммарной стоимостью свыше 600 млн руб. Кроме того, у него есть еще небольшая квартирка в районе Гольяново, оцененная всего в 12,5 млн руб.

Также на отца Дзюбы оформлен огромный участок и коттедж в элитном поселке «Усадьба Жодочи» в Подмосковье. Эта «дачка» тянет примерно на 350 млн руб.

Светлане Дзюбе принадлежит квартира на улице Вавилова, которая оценивается в 63,5 млн. Ранее мама футболиста и сам Артем владели на двоих квартирой в Новокосино, но ее затем продали, а Артем больше никакой недвижимости на себя не оформлял.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба не примет участия в матче сборной России против Замбии.