Семья Мишель Трахтенберг решила оставить в тайне причину смерти актрисы

Портал NBC News сообщил со ссылкой на судебно-медицинских экспертов Нью-Йорка, что установить точную причину смерти Мишель Трахтенберг не представляется возможным. Об этом также пишет Е! News, уточняя, что семья покойной отказалась от проведения аутопсии.

В соответствии с законодательством штата такое решение допустимо, если родственники руководствуются религиозными убеждениями или не желают выяснять обстоятельства кончины.

Судмедэксперты могут настаивать на вскрытии только в исключительных случаях, когда инцидент имеет важное значение для общества, например, при подозрении на насильственную смерть или наличие угрозы для населения. Напомним, о кончине Мишель Трахтенберг стало известно накануне. Ее тело было обнаружено в ее квартире.

Недавно близкая подруга актрисы Трахтенберг Аманда Де Кадене подтвердила вероятность смерти актрисы из-за трансплантации печени. По ее словам, актриса осознавала смертельный риск в случае отторжения органа.

Ранее сообщалось, что двукратный обладатель «Оскара» Джин Хэкман и его жена были найдены мертвыми в своем доме.