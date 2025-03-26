Семья покойного Владимира Этуша получила обратно 28 млн руб.

Семье известного артиста вернули 28 млн руб., а дело о присвоении крупной суммы, принадлежавшей Владимиру Этушу, было закрыто, сообщил ТАСС.

В связи с делом Этуша был задержан Даур Барганджия, бывший глава Национального банка Абхазии. Следственный комитет объявил о прекращении уголовного преследования в отношении Барганджии из-за отсутствия состава преступления в хищении 28 млн руб. у народного артиста СССР.

После начала расследования Даур Барганджия не мог покидать страну, однако следствие сняло эту меру пресечения. Данное решение вступило в силу и не было оспорено.

Уголовное дело против банкира было инициировано в октябре 2017 года по факту хищения средств у руководителя Театрального института имени Щукина. Барганджие было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 28 млн руб.

Тверской суд Москвы заключил его под стражу. На суде экс-глава Нацбанка Абхазии утверждал, что передал деньги Этуша третьим лицам для реализации бизнес-проекта.

В ноябре того же года было сообщено о частичном возврате долга Этушу — $260 тыс. (около 15 млн руб.). Позже Елена Этуш сообщила о полном возврате суммы мужу.

Следствие отозвало прошение о продлении меры пресечения для Барганджии, и он был освобожден из-под стражи в январе 2018 года. Уголовное дело против банкира закрыли после смерти актера.

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