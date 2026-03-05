Семья тренера «Рубина» застряла в Дубае

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал клубной пресс-службе о том, что его семья застряла в Дубае и уже несколько дней не может выбраться в Россию.

Он сообщил, что изначально планировалось, что его близкие прилетят в Москву 28 февраля, но именно в этот день началась агрессия США и Израиля против Ирана. Иран в ответ нанес удары по базам США в государствах Ближнего Востока. Небо над странами региона было закрыто.

«Сейчас они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, что гражданские не пострадают в этом конфликте, и в конце концов будет диалог. Мои мысли связаны с тем, чтобы конфликт закончился, и они выехали», — сказал Артига.

Тренер сказал, что, возможно, его семья останется в Казани, когда выберется из ОАЭ.

Франк Артига возглавил «Рубин» в январе, сменив на этом посту Рашида Рахимова. В первом официальном матче под его руководством казанцы уступили в 19-м туре РПЛ махачкалинскому «Динамо» (1:2).