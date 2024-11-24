Вдова умершего Парастаева расстроилась, что Пресняков без разрешения поет «На заре‎»

Родные скончавшегося автора легендарной композиции «На заре» Олега Парастаева негодуют от того, что эмигрировавший после начала СВО внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков исполняет песню на своих заокеанских концертах без согласования кавера с правообладателями.

Как напомнила в беседе с SHOT супруга автора песни Ирина Парастаева, которой принадлежат все права на композицию рок-группы «Альянс», близкие умершего клавишника всегда рады, когда «На заре» перепевают в публичном пространстве перед массовым зрителем. В то же время до сих пор не было случаев, чтобы это происходило за ее спиной.

«Мы приветствуем переработку и исполнение „На заре“. Так сохраняется и живет память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — прокомментировала ситуацию Парастаева.

Собирается ли женщина подавать в суд на музыканта, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков зарабатывает на советских и российских нетленках на своих концертах в США. Решив на фоне своего убыточного бизнеса в России поднакопить деньжат перед Новым годом, внук Пугачевой гастролирует по Америке с хитами 2000-х «Гостей из будущего», «Отпетых мошенников», певца Леонида Агутина и многих других.