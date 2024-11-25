Вам и не снилось: стала известна начальная цена билета на «Щелкунчика» в Большом театре

Стартовая цена на лот из двух билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре равняется 100 тысячам рублей, как сообщили в инструкции, опубликованной в Telegram-канале театра.

За эту сумму можно приобрести два билета в партере. Чтобы совершить покупку, необходимо зарегистрироваться на универсальной торговой платформе, указать свои личные данные, загрузить копию паспорта и выбрать лот с названием спектакля.

Продажа билетов на новогодний балет начнется 2 декабря. В Большом театре отметили, что купить билеты можно исключительно на их официальном сайте; в кассах они не будут доступны.

В связи с высокой популярностью «Щелкунчика» часть билетов будет реализована через аукцион, а вырученные средства будут направлены на поддержку артистов театра. Всего в декабре Большой театр представит 18 спектаклей «Щелкунчика».

Премьера балета «Щелкунчик» состоится 17 декабря в 19.00. Следующие показы запланированы на 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00.

Также в последнюю неделю декабря состоятся выступления 24 декабря в 19.00, 25 и 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Завершающие спектакли пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день — утренние и вечерние.

Ранее сообщалось, что диктор и радиоведущий, советский и российский киноактер Владимир Самойлов скончался на 81-м году жизни.