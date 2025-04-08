Сенатор Гибатдинов рассказал, каким образом могут увековечить рекорд Овечкина

По словам сенатора верхней палаты парламента Айрата Гибатдинова, статуя российского хоккеиста Александра Овечкина может появиться напротив Ледового дворца ХК «Динамо» в столице. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что монумент могли бы установить в Центре спортивной подготовки сборных команд РФ. Более того, его рекорд точно заслужил свое почетное место в Зале славы отечественного хоккея.

Напомним, что хоккеист Александр Овечкин забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым обойдя канадца Уэйна Гретцки.

Ранее сообщалось, что главный вокзал Вашингтона украсили баннерами с Овечкиным.