По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, мир не остался равнодушным к оскорбительной для верующих церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что церемония, являющаяся оскорбительной для всех верующих, заслонила начало соревнований.

По мнению парламентария, французский лидер маловероятно этого ожидал, а скорее полагал, что французские власти проведут громкую демонстрацию своих ЛГБТ+* и других предпочтений, а мир будет вынужден это проглотить.

Он добавил, что сегодня международный скандал вокруг церемонии, прошедшей в пятницу, не утих и вряд ли утихнет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ряд элементов сценария торжественной церемонии открытия Летних Олимпийских Игр - 2024 в Париже смело можно назвать совершенно отвратительными.

*организация, запрещенная в РФ.