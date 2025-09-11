«Сент-Луис» подписал контракт с 20-летним талантом из «Спартака»

«Музыканты» выбрали игрока на драфте-2023 под общим 202-м номером.

20-летний нападающий начинал карьеру в «Спартаке», а минувший сезон на правах аренды провел за «Адмирал». Всего на его счету 55 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых он набрал 9 (6+3) очков.

Можно предположить, что Сусуев начнет сезон в фарме «Сент-Луиса». Отметим, что за «Блюз» выступают российские нападающие Павел Бучневич и Алексей Торопченко.

