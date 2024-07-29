Сердючка вызвала скандал обращением к Пугачевой на фестивале в Юрмале

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, обратился к Алле Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Он выступил на сцене с украинским флагом и вызвал недоумение у некоторых участников и зрителей, пишет МК.

Сердючка вышла на сцену в эпатажном образе болельщицы, спела на английском и украинском языках. Во время танцев и исполнения хитов на обозрение вынесли флаг Украины. Артист исполнял Swedish Lullaby и Russia Goodbay.

Судя по радостной реакции Аллы Пугачевой, ей понравилось выступление бывшего коллеги по цеху. Данилко был благодарен за поддержку, обращался к певице, дарил ей цветы и пожелал здоровья.

Это обращение вызвало скандал. Далеко не все оценили такие жесты и слишком активные рассказы про «тяжбы Украины». Ведь вместе с украинскими артистка на сцене появлялись граждане России, получившие второе гражданство. Многим показалось внимание к беглой исполнительницы излишним, учитывая, что ранее Сердючка также похвалила Максима Галкина* за песни на украинском языке.

Напомним, что Алла Пугачева уехала после начала СВО в Израиль, затем сменила еврейскую страну на Кипр, а этим летом оказалась в Латвии. Она переехала с детьми в Юрмалу, где арендовала дом. Полагают, что причиной переезда послужил не только фестиваль Вайкуле, но и удушающий климат острова.

Ранее сообщалось, что Галкин* также спел три украинские песни на свадьбе киевлянки в Италии.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов