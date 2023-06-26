«Серебряные» жители Подмосковья сразятся в турнире по настольному теннису
Фото: [Пресс-служба Министерства социального развития МО]
Областной турнир по теннису пройдет в подмосковном Можайске, принять участие в нем могут участники «Активного долголетия».
В Министерстве соцразвития региона подчеркнули, что жители уже могут подавать заявки. Любой активный представитель «серебряного возраста» сможет побороться за первое место.
Ранее губернатор Подмосковья рассказал о новых выплатах для пенсионеров и семей с детьми.