Сергей Лазарев трогательно поздравил сына Никиту с днем рождения
Фото: [pxhere.com]
Сергей Лазарев поздравил сына Никиту с днем рождения. Наследнику артиста исполнилось 10 лет.
Кадры с праздничного мероприятия певец опубликовал в своем телеграм-канале.
В своем посте Лазарев признается в любви к сыну и желает ему реализоваться в жизни.
«Сынуля, я очень хочу, чтобы ты выбрал в жизни свой путь и шел по нему уверенно и смело», — написал певец.
Он также отметил, что гордится Никитой и обещает всегда быть рядом.
Сын Сергея Лазарева учится в четвертом классе. Певец говорил, что доволен качеством образования в частной школе.
По словам артиста, он не делает уроки с Никитой, так как тот выполняет все задания в классе.
Ранее сообщалось о том, что Кудрявцева раскрыла требования к няне для шестилетней дочери.