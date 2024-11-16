Сергей Лазарев трогательно поздравил сына Никиту с днем рождения

В своем посте Лазарев признается в любви к сыну и желает ему реализоваться в жизни.

«Сынуля, я очень хочу, чтобы ты выбрал в жизни свой путь и шел по нему уверенно и смело», — написал певец.

Он также отметил, что гордится Никитой и обещает всегда быть рядом.

Сын Сергея Лазарева учится в четвертом классе. Певец говорил, что доволен качеством образования в частной школе.

По словам артиста, он не делает уроки с Никитой, так как тот выполняет все задания в классе.

Ранее сообщалось о том, что Кудрявцева раскрыла требования к няне для шестилетней дочери.