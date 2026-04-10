Сергей Лазарев вернулся в Россию и показал горячие фото с пляжа

Российский певец Сергей Лазарев вернулся в Россию после отпуска, сообщает WomanHit.ru. Артист отдохнул в жарких краях вместе с детьми. После возвращения на родину он опубликовал в своем блоге горячие кадры, сделанные на пляже.

На снимках Лазарев предстал с обнаженным торсом: в редкие минуты, когда дети спали, певец нежился на солнышке и набирался сил. Фотографии вызвали бурную реакцию у поклонниц всех возрастов. Фанатки пришли в восторг и принялись заваливать артиста комплиментами.

Сам Лазарев с юмором отнесся к своей фигуре. Он пошутил, что втянул живот как мог, и добавил: «Мне 43 года, полет нормальный». Подписчицы оценили самоиронию певца и назвали его форму отличной. В комментариях появилось множество восхищенных сообщений и шуток в ответ. Коллеги по цеху также не остались в стороне: певица Алсу, например, поставила под фото «огоньки».

Лазареву 43 года. Артист дважды выступал на международном конкурсе песни «Евровидение», и оба раза занял третье место.

