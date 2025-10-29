Сергей Соседов осудил хамское поведение звезд по отношению к журналистам

В медийном пространстве нарастает тревожная тенденция, когда публичные фигуры позволяют себе откровенно хамское поведение в отношении журналистов. Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Общественной Службе Новостей в резких выражениях осудил подобные случаи, указав на вопиющую неблагодарность некоторых знаменитостей.

По его словам, именно средства массовой информации создали этим артистам популярность, однако теперь те демонстрируют полное пренебрежение к тем, чьи материалы формируют их репутацию. В числе нарушителей профессиональной этики Соседов назвал Ларису Долину, чье менторское поведение во время интервью вызывает раздражение, а также Николая Расторгуева и Леонида Агутина, представителей «старой гвардии», которые, по мнению критика, забыли о роли прессы в своем успехе.

Критик считает, что подобное поведение грозит селебрити серьезными репутационными потерями, поскольку именно от журналистов зависит, как будет выглядеть их образ в глазах публики. Показателен пример певицы Лолиты, которая после конфликта все же нашла в себе силы принести извинения, признав важность конструктивного диалога с прессой.

По его мнению, грубость по отношению к медиапрофессионалам не только обнажает личностные проблемы звезд, но и ставит под угрозу их дальнейшую карьеру, ведь без поддержки СМИ невозможно поддерживать интерес многомиллионной аудитории.

