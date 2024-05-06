Сервис «Библиотеки Подмосковья» пользуется популярностью у читателей в регионе

Почти шесть тысяч книг забронировали читатели с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» в прошедшем апреле. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что в список наиболее популярных книг вошли «Два капитана» В. Каверина, «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Неслужебный роман» Е. Кретовой, «Умная и знаменитая собачка Соня» А. Усачева, «Энциклопедия безопасного поведения для детей» Ю. Василюка. Их заказывали более пятидесяти раз.

Напоминаем, что авторизация на сервисе «Библиотеки Подмосковья» является единым электронный билет во все библиотеки Московской области, который дает доступ к более, чем 8 млн книг, и позволяет выбрать и забронировать необходимую книгу удаленно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу Дмитровского филиала областного медколледжа после проведенного там капитального ремонта.