Сестра Мирры Андреевой выбила вторую ракетку Китая с US Open

Российская теннисистка Эрика Андреева, сестра Мирры Андреевой, прошла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Андреева, являющаяся 75-й ракетой мира, обыграла представительницу КНР Юань Юэ, занимающую в рейтинге 37-е место. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7) в пользу россиянки. Поединок длился почти два часа.

В следующем этапе Андреевой предстоит сыграть с первой ракеткой Китая и олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь (седьмое место в рейтинге WTA) или с 50-й ракеткой мира Амандой Анисимовой, представляющей США.

Открытый чемпионат США по теннису представляет собой один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк на кортах местного Национального теннисного центра. Основные сетки соревнования традиционно проводятся в двухнедельный отрезок на рубеже лета и осени, выявляя победителей в девяти разрядах: в пяти — у взрослых, в четырех — у старших юниоров.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева установила рекорд турнира в Цинциннати.