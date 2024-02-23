CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства в организации. Об этом в пятницу, 23 февраля, CAS сообщил на своем официальном сайте .

Отмечается, что апелляция РФ была рассмотрена 26 января. Зарегистрирована в CAS она была 6 ноября. В документе ОКР потребовал аннулировать решение МОК и восстановить полноправное членство в организации.

В пресс-релизе CAS говорится, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности, принимая решение не в пользу России.

Отмечается, что данное решение суда является окончательным, однако стороны могут оспорить его в течение 30 дней со дня вынесения в Верховном суде Швейцарии.

МОК отстранил ОКР в октябре 2023 года. Причиной послужило включение в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. МОК сообщал, что отстранение ОКР действует на неопределенный срок.

Санкции против спортсменов из России и Белоруссии международные спортивные организации начали вводить после начала специальной военной операции РФ на Украине. С марта 2022 года россияне и белорусы не участвуют в европейских турнирах.

В декабре стало известно, что МОК допустил спортсменом из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже, в нейтральном статусе (то есть без использования символики и гимна своих государств). При этом МОК опубликовал дополнительные критерии, которые позволят спортсменам отобраться на предстоящий турнир.

Ранее актер и чемпион Европы по баскетболу Андрей Свиридов призвал не осуждать спортсменов за отказ от гражданства России.