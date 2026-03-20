«Северсталь» показала лучший результат в регулярных чемпионатах КХЛ

Череповецкая «Северсталь» в своем заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступила омскому «Авангарду» (2:5), однако сумела сохранить за собой третье место в Западной конференции.

Оставшиеся игры уже не могут изменить турнирного положения череповчан. Таким образом, «Северсталь» добилась исторического результата, никогда ранее в КХЛ команда не завершала регулярный чемпионат так высоко.

В 68 играх «Северсталь» набрала 86 очков.

«Северсталь» выступает в КХЛ с 2008 года. До образования лиги команда из Череповца становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата в России. В нынешнем сезоне «Северсталь» в десятый раз вышла в плей-офф КХЛ. За все это время ей удалось выиграть только одну серию — в сезоне 2012/13 у ярославского «Локомотива» (4-2). Соперник «Северстали» в нынешнем плей-офф еще не определен, им станет шестая команда Западной конференции. Пока эту строчку занимает московское «Динамо».

Ранее стало известно, кто из олимпийских чемпионов выступит на шоу Татьяны Навки.