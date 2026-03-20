Шоу Татьяны Навки соберет обладателей 26 олимпийских наград

На лед «Навка-Арены» выйдут фигуристы, в разное время завоевавшие 14 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали на Олимпийских играх.

В шоу ожидается участие олимпийских чемпионов Татьяны Навки, Романа Костомарова, Евгения Плющенко, Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Аделины Сотниковой, Анны Щербаковой, Татьяны Волосожар, Максима Транькова и Никиты Кацалапова.

Мероприятие пройдет в Москве с 27 по 29 марта.

Ранее Евгений Плющенко анонсировал участие в своем шоу «Снежная Королева» участие серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой. Плющенко пообещал постепенно раскрывать звездный состав участников представления.