Сезон проекта «Театр кукол в парке» завершился в Подмосковье

На минувших выходных в подмосковных парках прошли заключительные спектакли специального областного проекта «Театр кукол в парке». Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что всего проект за летний период охватил одиннадцать городских округов в два этапа, в течение которых спектакли посетили почти три с половиной тысячи человек.

«Юные зрители Подмосковья этим летом увидели сказочный мир оживших кукол, получили яркие и незабываемые впечатления. Для жителей региона спектакли Московского областного театра кукол стали настоящим подарком, праздником волшебства и сказок», — отметила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей в рамках акции «Шар желаний».