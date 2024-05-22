Шахматист из Подмосковья станет в ближайшее время самым молодым гроссмейстером в истории России

Представитель Подмосковья Иван Землянский в возрасте тринадцати лет выполнил последнюю норму гроссмейстера и станет самым молодым обладателям этого звания в истории России. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Также данный феноменальный результат войдет в десятку лучших достижений вундеркиндов за всю мировую историю шахмат. Так, Иван Землянский превзошел предыдущий рекорд России, принадлежащий Аниша Гири.

Отмечается, что молодой шахматист досрочно выполнил последнюю необходимую норму на турнире «Sharjah Masters» в Объединенных Арабских Эмиратах. В одной из сильнейших «швейцарок» мира перед заключительным туром он делит 11 место с результатом 5 очков из 8 возможных.

Примечательно, что в последней партии он сыграл вничью с другим шахматным вундеркиндом — самым молодым гроссмейстером в истории, представителем Индии Абхиманью Мишрой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства нового здания физмат-лицея в подмосковном Сергиевом Посаде.