Шахматист Крамник отверг обвинения в оскорбительных высказываниях в адрес Народицкого

Известный российский шахматист Владимир Крамник отреагировал на решение Международной шахматной федерации (FIDE) проверить его комментарии, связанные с кончиной американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого. Свое заявление спортсмен сделал в эфире телеканала «Матч ТВ».

Крамник выразил глубокую обеспокоенность трагическим событием и категорически отверг любые предположения о том, что его слова могли содержать оскорбления в адрес покойного. Шахматист поставил под сомнение обоснованность претензий FIDE, потребовав от руководства федерации предоставить конкретные цитаты, которые легли в основу обвинений.

При этом российский гроссмейстер подчеркнул, что его публичные высказывания были продиктованы заботой о состоянии коллеги. По версии Крамника, он пытался привлечь внимание к проблемам Народицкого в то время, когда окружение американского шахматиста, напротив, стремилось их скрыть.

