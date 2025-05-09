SHAMAN и Мизулина подрались в Minecraft

В рамках празднования Дня Победы певец Ярослав Дронов, известный также как SHAMAN, и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина устроили виртуальную потасовку в прямом эфире Minecraft. Трансляция велась на платформе Twitch.

Виртуальные аватары знаменитостей сошлись на «Аллее героев», где обменялись символическими ударами. Стрим SHAMAN и Мизулиной в Minecraft, приуроченный к 80-й годовщине Победы, прошел 8 мая.

Для зрителей стрима провели виртуальное путешествие по местам памяти и монументам, связанным с ключевыми событиями Великой Отечественной войны. Мизулина сообщила о планируемых подарках для некоторых зрителей, включая уникальные скины и знаки отличия.

Ранее сообщалось, что фанаты раскупали мерч SHAMAN на концерте в Сургуте.