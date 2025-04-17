SHAMAN назвал любимые школьные предметы

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, нередко посещает уроки патриотического воспитания в разных городах РФ и нередко проводит занятия для учащихся. Артист рассказал, как учился в школе, какие дисциплины любил. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, больше всего он обожал историю, а меньше всех его увлекала математика. При этом нередко по нелюбимым предметам он получал неудовлетворительные оценки.

Певец подчеркнул, что у него бывали «неуды» и даже «колы», однако в классе он был довольно спокойным, иногда баловался, тем не менее друзей у него было мало.

Ранее сообщалось, что лицеисты из Подмосковья не сумели вспомнить текст хита SHAMAN на уроке с певцом.