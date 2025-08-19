После громкого выступления в Северной Корее певец Shaman (Ярослав Дронов) столкнулся с волной приглашений из-за рубежа. Артист признается, что его патриотичные хиты неожиданно нашли отклик у международной аудитории, хотя график уже не позволяет удовлетворить все запросы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, наибольший интерес проявляют страны ближнего зарубежья — Белоруссия и Казахстан регулярно присылают предложения о выступлениях. Но что удивительнее — фанаты появились даже в Германии, где русскоязычная диаспора активно поддерживает творчество артиста. Певец скромно умалчивает о точной географии популярности, но намекает на широкий географический охват.

Исполнитель хита «Я русский» считает, что зарубежную аудиторию привлекает не политический подтекст, а искренность и мелодичность его композиций. Видимо, эмоциональная подача и фольклорные мотивы находят отклик даже у тех, кто не понимает текстов.

По его мнению, пока плотный российский график не оставляет шансов для масштабных зарубежных турне. Однако растущий интерес из-за рубежа свидетельствует о том, что патриотичная музыка может преодолевать культурные барьеры.

Ранее сообщалось, что Shaman осчастливил Кима и работяг, выступив в КНДР на 80-летие освобождения от Японии.