SHAMAN раскрыл, какое занятие помогло ему написать главный хит

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) нередко пишет собственные хиты в весьма необычных условиях. Так, довольно часто вдохновение может посетить артиста при занятиях, которые очень далеки от творческой деятельности. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, он часто записывает разные мотивы для будущей песни на диктофон с целью того, чтобы потом их соединить и превратить в полноценную песню. Так произошло с его хитом «Моя Россия».

Артист подчеркнул, что сама идея указанной песни пришла ему в голову в ходе уборки, когда он дома мыл полы.

По его мнению, многие артисты создают свои наиболее лучшие хиты именно при странных обстоятельствах.

Ранее он назвал любимые школьные предметы.