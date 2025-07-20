Shaman собрал толпы людей у кинотеатра «Октябрь, презентуя новый клип на медиафасаде

В воскресенье в центре Москвы, на медиафасаде, который находится рядом с кинотеатром «Октябрь», состоялась презентация клипа на песню «Прямо по сердцу» в исполнении Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Об этом сообщает РИА Новости .

Около восьми часов вечера у кинотеатра «Октябрь» на Новом арбате в Москве начала собираться толпа людей, которые любят творчество Shaman.

Артист прибыл на Новый Арбат в сопровождении своей избранницы, Екатерины Мизулиной, которая возглавляет Лигу безопасного интернета. Кроме того, на мероприятие появились телеведущая Яна Чурикова и режиссер Эльвин Фомин.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева обошла SHAMAN и Ольгу Бузову по числу упоминаний в интернете.

«Сейчас вместе со всей страной начинаем смотреть клип!» — сказал Дронов журналистам перед премьерой.

Как сообщил исполнитель, в настоящее время активно идет процесс подготовки к конкурсу «Интервидение».