SHAMAN запланировал около 100 выступлений в разных регионах России

Певец SHAMAN сообщил в своих соцсетях, что запланировал более 100 выступлений в разных регионах России, включая Новороссию.

22 августа в День государственного флага России на Красной площади состоялась премьера новой концертной программы Ярослава Дронова«ПОБЕДА!». В нее вошли и новые песни, и старые хиты.

SHAMAN надеется, что тур «ПОБЕДА!» станет судьбоносным и перевернет историю.

«Я хочу вдохновить всю Россию, всех — и в тылу, и на передовой! Мы поедем за ленточку, в зону СВО, к нашим бойцам, к нашим героям. Мы объедем всю нашу необъятную страну», — написал певец.

Ранее сообщалось, что на выступление Дронова в Ставрополе выделят более 15 млн руб.