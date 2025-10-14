«Шанхай» потроллил СКА, отправив армейцам пять коробок с их атрибутикой

Базирующийся в Санкт-Петербурге клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» отправил в адрес петербургского СКА пять коробок с атрибутикой армейцев.

Месяц назад «Шанхай» запустил акцию «С детства за драконов». Болельщикам предлагалось обменять мерч СКА на атрибутику «Дрэгонс». Всего было обменяно порядка 500 единиц атрибутики.

СКА пожаловался в КХЛ на то, что «Шанхай» использует его рекламный бренд в своих промоакциях. Также задавался вопрос о судьбе выменянной атрибутики армейцев.

«Все надежно упаковано, запечатано и отправлено в адрес команды, которую нельзя называть. Мы ж не звери», — говорится в сообщении «Шанхая».

Ранее СКА прервал серию из пяти поражений подряд, обыграв «Автомобилист» (2:1). При этом выяснилось, что решающий гол армейцев оказался фантомным: шайба не пересекла линию ворот.