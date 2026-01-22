«Спартак» совершит первую покупку в зимнее трансферное окно

«Спартак» завершает трансфер вингера «Балтики» Владислава Сауся, сообщил инсайдер Иван Карпов. Его информацию также подтвердили источники «Чемпионата».

Первоначально «Балтика» отвергла предложение красно-белых о покупке 22-летнего игрока за 250 млн руб. Тогда «Спартак» отправил новый оффер на 350 млн руб., и эта сумма устроила калининградский клуб. Помимо «Спартака» на Сауся претендовал ЦСКА.

Для красно-белых это приобретение станет первым в зимнее трансферное окно. Саусь может закрывать всю правую бровку, а позиция крайнего защитника считалась в «Спартаке» проблемной.

Владислав Саусь произвел впечатление на руководство «Спартака» еще во втором туре РПЛ (3:0), когда поразил ворота соперника дальним ударом.

Отмечается, что теперь «Спартаку» предстоит договориться с самим Саусем об условиях личного контракта, но проблем с этим не предвидится.

Ранее московское «Динамо» сообщило о переходе 23-летнего центрального защитника Дэвида Рикардо. Трансфер из «Ботафого» обошелся бело-голубым в €6 млн.